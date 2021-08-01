/643204/الخارجية-المصرية-نثق-فى-حكمة-وقدرة-الرئاسة-التونسية-على-العبور-من-الأزمة-في-أقرب-وقت

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية، وتعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

نثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية

كما أكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، علي ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته، مشيداً بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، ومعرباً عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

هذا وأعلن البيت الأبيض اليوم الأحد، أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالاً هاتفيا بالرئيس التونسي قيس سعيد، لمناقشة تطورات الأوضاع في تونس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن حث الرئيس التونسي قيس سعيد على وضع خطة للعودة إلى المسار الديمقراطي.