/643197/بنك-cib-استعلام-عن-رصيد-حساب-بنك-cib-بطريقة-سهلة
يبحث عملاء بنك cib عن استعلام عن رصيد حساب بنك cib سي اي بي خاصة وإن كانو مسافرين بعد انتهاء العام الدراسي ولهذا يرغب بعض العملاء من استعلام عن رصيد حساب بنك cib بشكل دائم من خلال مكانهم في أي محافظة دون الرجوع إلى فرع البنك كي يقوموا بعمل استعلام عن رصيد حساب بنك cib .
دوت الخليج
طريقة استعلام عن رصيد حساب بنك cib
توجد حاليًا طريقة سهلة استعلام عن رصيد حساب بنك cib وهي من خلال الاشتراك في خدمة كشوفات الحسابات الإلكترونية من بنك CIB ،حيث يتلقى عميل بنك CIB إشعارا على بريده الإلكتروني بأن كشف الحساب الكتروني تم اصداره على خدمة الانترنت البنكي، ولن يتلقى كشوف الحساب الورقية. بدلا من ذلك.
مميزات استعلام عن رصيد حساب بنك cib
ومن مميزات كشوفات الحسابات الالكترونية من استعلام عن رصيد حساب بنك cib هي أن تكون قادراً على عرض وتحميل أو طباعة كشف الحساب الخاص بك على الانترنت في أي وقت بعد الدخول على حسابك في خدمة الانترنت البنكي.
الاشتراك في كشوفات الحسابات الالكترونية من بنك CIB
قبل عمل استعلام عن رصيد حساب بنك cib يجب الاشتراك في خدمة كشف الحساب الالكتروني وهي من خلال تقديم طلب في خدمة الانترنت البنكية او عن طريق زيارة اقرب فرع.
شروط استعلام عن رصيد حساب بنك cib
التأكد من أن البريد الالكتروني الذي ستقوم بكتابته في الفرع صحيح حيث ان اشعارات استعلام عن رصيد حساب بنك cib حيث ستصلك على هذا البريد الالكتروني.
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