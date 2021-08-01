ننشر رسوم استخراج شهادة الإعدادية والثانوية والدبلومات بعد التعديل

عدلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قيمة الرسم الإضافى الخاص بتكلفة طبع وتحرير واستخراج الشهادات الدراسية العامة، على أن يتم التطبيق اعتبارا من العام الدراسى الحالى، 2020، 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم فى خطاب لها، أنه يتم سداد مبلغ قيمته 50 جنيها مقابل استخراج شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى" الشهادة الإعدادية"، و65 جنيها لشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات ودبلوم الخط العربى ودبلوم التمريض، إضافة إلى 68 جنيها نظير استخراج شهادة دبلوم نظام الخمس سنوات بالتعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتاح لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية استخراج بيان نجاح من الإدارة العامة للامتحانات، كما يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الحصول على بيان نجاح من الإدارة التابع لها الطالب والحاصل على الشهادة الإعدادية منها والمديرية التعليمية.