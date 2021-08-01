/643189/لاعب-منتخب-مصر-السابق-لكرة-اليد-المنتخب-الألماني-قوي-للغاية-ولكننا-نستطيع-الفوز

تحدث محمد عبد الوارث، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أنه لا يوجد مستحيل فى المباراة المقبلة للفراعنة بدور ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عبد الوارث فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" على إذاعة الشباب والرياضة: " المنتخب الألماني قوي للغاية ولكننا نستطيع الفوز عليه حيث استطعنا تخطي السويد والدينمارك”.

وتابع قائلاً:”: "لاعبو المنتخب الوطني لديهم إصرار على تقديم مباراة كبيرة فى ربع نهائي وطريقة المنتخب الألماني تحتاج إلى سرعة كبيرة من جانب اللاعبين".

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما نجح في التأهل إلى ربع النهائى بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويواجه المنتخب الوطني لليد صاحب المركز الثالث في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، في المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.

ووقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

واختتم: "باروندو اختار مجموعة من اللاعبين المميزين ولديه فكر أوروبي حديث ومختلف ونجح فى فرض أسلوبه على منتخب مصر لليد خلال السنوات القليلة الماضية".