انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع في الحرارة لمدة أسبوعين.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 1 أغسطس ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الأحد الموافق الأول من أغسطس الجاري، ووفق هيئة الأرصاد المصري والهيئة العالمية للأرصاد الجوية فإن هناك ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في مصر والمنطقة بأكملها، كما أن الحرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مثل هذه الأيام.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 1 أغسطس

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة تشمل مصر وليبيا وإيطاليا وتركيا وتونس، لدرجة أن ارتفاع الحرارة أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في غابات تركيا، مؤكدةً أن الموجة الحارة الحالية مستمرة لمدة أسبوعين قادمين.

وحول حالة الطقس اليوم الأحد 1 أغسطس فسود يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة بجنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تشهدمصر ارتفاع في نسبة الرطوبة بنحو 4 درجات، مما يزيد من شعور المواطنين بارتفاع الحرارة.

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وحول نسبة الرطوبة اليوم فتأتي على النحو التالي:

المنطقة نسبة الرطوبة الكبرى نسبة الرطوبة الصغرى القاهرة الكبرى 80 30 السواحل الشمالية 85 30 شمال الصعيد 40 25

أما درجات الحرارة المتوقعة فتأتي وفق التقرير التالي: