/643188/الأولمبياد-الأمريكي-دريسيل-يحصد-رابع-ذهبيات-طوكيو-للسباحة

يسير السباح الأمريكي سيليب دريسيل على خطى الأسطورة مايكل فيليبس ويتوج بذهبية سباق سباحة 50 متر حرة برقم أولمبي جديد وهي الذهبية الرابعة له في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأمس حطم السباح الأمريكي كايلب دريسيل الرقم القياسي العالمي في الأولمبياد، وحصل على الميدالية الذهبية سباق 100 متر فراشة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو2020 المقامة حاليا فى اليابان.

وحقق ‏كايلب دريسيل قبل ذهبية اليوم، الميدالية الذهبية الثالثة في أولمبياد طوكيو وذهبيته الخامسة بشكل عام في الأولمبياد، بسباق 100 متر فراشة، بزمن قدره 49.45 ثانية، وحطم الرقم الأولمبي 49.71 والعالمي 49.50 المسجلين باسمه.

في نفس السباق، تمكن السباح الأمريكي كايلب دريسيل من تحقيق رقم قياسي أولمبي جديد، بتحقيقه زمن 49.71 ثانية، متفوقاً على المجري ميلان كريستوف الذي كان قد حقق زمن 50.31 ثانية في النصف نهائي الأول.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، تشهد مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها، حيث يشارك 137 لاعبًا ولاعبة في 23 لعبة، وذلك بواقع 89 لاعباً و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة.