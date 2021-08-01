/643187/موعد-مباراة-منتخب-اليد-القادمة-في-ربع-نهائي-الأولمبياد

ينتظر منتخب مصر لكرة اليد، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى، بعدما نجح في التأهل إلى ربع النهائى بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

موعد مباراة منتخب اليد القادمة

ويواجه المنتخب الوطني لليد صاحب المركز الثالث في العاشرة صباح الثلاثاء المقبل، بعدما نجح في تحقيق 4 انتصارات على البرتغال واليابان والسويد والبحرين، وتلقى هزيمة واحدة أمام الدنمارك، في المقابل يواجه البحرين منتخب فرنسا.

ووقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين.

قائمة المنتخب

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

اكتسح منتخب مصر لكرة اليد التقدم، شقيقه منتخب البحرين 30 / 20، في المباراة التي أقيمت بينهما فى ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 التى تستمر حتى يوم 8 أغسطس الجارى.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.