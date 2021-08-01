نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. كثافات بالدائرى وكوبرى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، كذلك الأمر على كل الطرق الدائرية، فيما عدا أعلى منطقة الخصوص والمرج المتجه لنفق السلام، وكذلك أعلى منطقة الكونيسة والمنيب.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند مترو الجامعة بشارع السودان فى الاتجاه القادم من كوبرى فيصل المتجه لمترو الدقى، وأيضا عند كوبرى الجيزة المعدنى القادم من الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر أيضا عند محافظة القليوبية فى الاتجاه القادم من ميت حلفا المتجه لميت نما.

أما فيما يخص محافظة القاهرة، فظهرت بعض الكثافات عند كوبرى المطرية القادم من الكابلات والمتجه لحلمية الزيتون، كذلك الأمر أيضا عند كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه للقلعة، لذلك يفضل سلوك الملك الصالح، كما أن هناك أحجاما أعلى كوبرى الحدائق القادم من الزواية وسكة الوايلى ومتجه إلى الفنجرى.

أما جميع الكبارى الأخرى المستخدمة لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة فتعمل بشكل جيد.