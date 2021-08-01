السكة الحديد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات إلى عربات محسنة

جدة - نرمين السيد - قررت هيئة السكة الحديد تعديل بعض القطارات بعربات محسنة "تحيا مصر"، وذلك فى ظل الجهود المبذولة لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 1/8/2021





وقررت الهيئة تعديل تركيب قطار رقم 90 اكسبريس القاهرة / أسوان بتركيب 14عربات محسنة "تحيا مصر" بجدولة الحالى، واعتبارا من يوم الإثنين الموافق 2/8/2021 كما تم تعديل تركيب قطار رقم 91 اكسبريس أسوان / القاهرة بتركيب 14عربات محسنة "تحيا مصر" بجدولة الحالى. وقالت الهيئة إنها تسعى دائما لتقديم خدمة أفضل للعمل على راحة جمهور الركاب

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