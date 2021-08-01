فى عيد الشهيد أبانوب .. تدشين مذبح ورسامة شمامسة بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبح على اسم القديس البابا كيرلس السادس والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.

شمل التدشين أيضًا أيقونة البانطوكراتور "حضن الأب"، كذلك حامل الأيقونات بأيقوناته، وأيضًا أيقونة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، تلته صلاة القداس الإلهى بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية بعيد الشهيد أبانوب والتدشين، وفى السياق نفسه، تمت عقب صلاة الصلح، سيامة عشرين من أبناء الكنيسة فى رتبة المرتل ومنح ستة شمامسة رتبة "قارئ".

يذكر أن المذبح الذى تم تدشينه يوجد بالدور الثانى من مبنى الكنيسة.