جدة - نرمين السيد - تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسى قبل بدء القداس، حيث تم تدشين مذبح على اسم القديس البابا كيرلس السادس والقديس الأرشيدياكون حبيب جرجس.
شمل التدشين أيضًا أيقونة البانطوكراتور "حضن الأب"، كذلك حامل الأيقونات بأيقوناته، وأيضًا أيقونة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس، تلته صلاة القداس الإلهى بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة والشمامسة وجموع الشعب، وخلال الكلمة الروحية التى ألقاها الأنبا إسحق، هنأ مجمع الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام وأعضاء مجالس الكنائس وشعب الإيبارشية بعيد الشهيد أبانوب والتدشين، وفى السياق نفسه، تمت عقب صلاة الصلح، سيامة عشرين من أبناء الكنيسة فى رتبة المرتل ومنح ستة شمامسة رتبة "قارئ".
يذكر أن المذبح الذى تم تدشينه يوجد بالدور الثانى من مبنى الكنيسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى عيد الشهيد أبانوب .. تدشين مذبح ورسامة شمامسة بإيبارشية طما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.