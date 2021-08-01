نائب رئيس جنوب السودان : العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عال جدا

جدة - نرمين السيد - وأضاف إيجا فى تصريحات لفضائية "إكستر انيوز": "اتفقنا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعزيز التعاون فى مجالات الاستثمار والكهرباء والمياه والصحة والتعليم، ونحن مستعدون لشراكة اقتصادية مع مصر فى مختلف المجالات". وأشار إلى بدء معرض دولى فى العاصمة "جوبا" للمنتجات المصرية على أن يعقد بشكل سنوى. ويعتبر جيمس وانى إيجا واحدا من بين الأباء المؤسسين لجنوب السودان وثانى شخص يتولى هذا المنصب وأول رئيس للبرلمان فى بلاده.. وهو من أسهم فى الاتفاقات التى أوقفت النزاع داخل السودان، كما أسهم فى صناعة السلام بجنوب السودان عقب الاستقلال ووقف القتال الداخلي.

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