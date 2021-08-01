صور- المشاركون فى «صالون الإعلام» : الدراما تلعب دورا حيويا فى بناء الوعى

جدة - نرمين السيد - أكد المشاركون فى "صالون الإعلام" الشهرى بمكتبة مصر العامة أن الدراما بموضوعاتها وقضاياها المختلفة تلعب دوراً هاماً وحيوياً فى بناء الوعى وتشكيل الرأى العام وفى عملية التنشئة الإجتماعية شأنها فى ذلك شأن المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة.





حضر الندوة الكاتب والمؤلف الكبير محمد السيد عيد والمخرجة الكبيرة إنعام محمد على والسفير رضا الطايفى أمين صندوق مكتبات مصر العامة والدكتورة منى مكرم عبيد والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة والنائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ ودكتور حافظ شمس الدين عضو المجمع العلمى المصرى ولفيف من الشخصيات العامة والكتاب والصحفيين وأدار الندوة الإعلامى أيمن عدلى رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين ومؤسس "صالون الإعلام".

تحدث فى البداية السفير رضا الطايفى وأكد أن الأعمال الدرامية الجادة من حيث الموضوع ومن حيث البناء الدرامى والحبكة الفنية كلما ارتقت بالذوق العام وعمقت من السلوكيات والمفاهيم الايجابية فى المجتمع وجعلت المشاهد يرتبط بوطنه وبقيمه وبتاريخه وقضاياه الداخلية وما يواجهه من تحديات خارجية وتعمق من قيم الولاء والانتماء للوطن ولرموزه التاريخية والوطنية فى كافة المجالات وتنمى الحس الجمالى والفنى والابداعي.

وتحدث الكاتب الكبير محمد السيد عيد عن أهمية إختيار الأفكار البناءة التى تساهم فى بناء الإوطان من خلال دراما جادة وحقيقية تعمل على بناء شخصية مصرية وطنية تكون نموذج وقدوة فى المجتمع مؤكداً أن الجيل الذهبى فى الستينيات والسبعينيات أدرك أهمية الفن والثقافة لذا كانت هناك أعمال كثيرة تقف جنباً إلى جنب فى كل القضايا الوطنية التى تحتاج إلى تكاتف كل الجهود فى التصدى لكل ما يواجه الأوطان وهو ما نحتاج إليه الآن فى ظل حرب ضروس ضد الدولة المصرية سلاحها الأول الثقافة والفن والقوى الناعمة المصرية.

وأكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد على أنها تفخر بأعمالها التى ساهمت فى ربط المواطن برموزه الكبار فى مختلف المجالات وأكدت أنها تحرص على إختيار نص جيد لتكمل الصورة المطلوبة للعمل موكدة أنها شرفت بالعمل مع كبار الكتاب أمثال محمد السيد عيد وغيره من المؤلفين المصريين الوطنيين خاصة فى أعمال السير الذاتية التى تتطلب وقتاً طويلاً قرابة العامين لتنفيذ هذا العمل وهو ما نحتاجة الآن فى ظل مؤامرة فكرية وثقافية فنحن فى أمس الحاجة لإبراز الرموز الوطنية المشرفة لكى يتعرف عليهم الشباب عن قرب من خلال عمل درامى أو فيلم.

من جانبها أشارت الدكتورة منى مكرم عبيد أن الندوة ناقشت تحديات صناعة الوعى وهى بالأساس تتطلب أعمال جيدة تناقش القضايا من منظور شبابى يتماشى مع تطلعاتهم لذا نحتاج خطة شاملة للإعمال الدرامية الجادة والهادفة والتى تخدم بالأساس العقل المصرى الذى يواجه كثير من الافكار المتطرفة تتطلب تدخل عاجل من الدولة لوقف هذا العبث الذى يفسد عقل الشباب المصرى موكدة أن الحل فى مشروع ثقافى تنويرى يساهم فى رفع الوعى وزيادة الثقافة عند الشباب.

وأكد النائب محمود بكرى على أهمية الاستمرار فى تقديم مزيد من الاعمال الجيدة الوطنية طوال العام وليس فى شهر رمضان المعظم كل عام وطالب الدولة بوضع استراتيجية متكاملة للثقافة والفنون لمناقشة القضايا الوطنية يساهم فى زيادة جرعة الوعى والوطنية والانتماء لدى الشباب خاصة ونحن نواجه بعض الاعمال التى اضرت الامن القومى المصرى وأحدثت خللاً داخل الاسرة المصرية والمواطن يدفع الثمن نتيجة هذه الاعمال الهابطة التى اساءت إلى صورة مصر وابناءها الشرفاء مؤكدة أن الاعمال الدرامية هى العنصر الاساسى فى تشكيل وجدان المواطن والدليل على ذلك ارتباط المواطن المصرى بكل ما هو جيد سواء مسلسل أو فيلم أو أغنية وطنية فنحتاج إلى مشروع ثقافى شامل.

فيما أشار دكتور حافظ شمس الدين عضوٍ المجمع العلمى المصرى أن المعرفة هى أساس تقدم الشعوب وهى العنصر الاساسى لنقدم الامم ومن بينها الثقافة والفنون فهى معيار تقييم تلك الشعوب ومصر دولة رائدة وتمتلك القوى الناعمة المصرية المؤثرة ولكن نحتاج إلى إظهارها بشكل يليق بحجم دولة كبيرة كمصر.