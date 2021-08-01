نقابة الفلاحين : الدولة المصرية تقدم جهودًا كبيرة لدعم ونهضة قطاع الزراعة

جدة - نرمين السيد - قال عبد الباسط العقيلي، مساعد المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الفلاح هو عصب الاقتصاد الزراعي، وبفضل دوره لم يعانى الشعب المصرى من نقص أى سلع أو أزمات فى توفير الغذاء فى فترة جائحة كورونا، لأن الفلاح المصرى يعمل فى كل الظروف لتوفير المحاصيل الزراعية والغذاء بسعر مناسب.





وأضاف أن الرئيس السيسى سار على نهج عبد الناصر فيما تحقق من إنجازات خلال ثورة 23 يوليو، وذلك بتحقق النهضة بالزراعة المصرية.

وقال نسيم عبد النور، النقيب العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن القطاع الزراعى هو قاطرة أساسية للنهوض بالاقتصاد وله أهمية قصوى فى دفع عجلة التنمية، مؤكدا اكتساب نقابة الفلاحين الزراعيين أهمية كبرى وسط باقى النقابات المهنية الأخرى.

وأكد أن مصر هى دولة زراعية، وتبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لدعم قطاع الزراعة والنهوض به.

وأعرب عبد النور عن شكره واعتزازه بتولى منصب نقيب الفلاحين الزراعيين، والذى اعتبره مسئولية كبيرة ومنصة الزراعيين والفلاحين، موجهًا الشكر لكل النقباء السابقين، وموجها التحية لكل الفلاحين فى كل المحافظات ولكل أبناء مصر وقواتها المسلحة.

من جانبه، قال النوبى أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، إن قطاع الزراعة يجنى ثمار ثورة 30 يونيو، مضيفًا أن مشروع حياة كريمة الذى أطلقه السيسى هو مشروع القرن وسيوفر كل الخدمات لسكان الريف المصري، وستصبح القرى قريبة فى الخدمات من كل المدن الكبرى وهو حلم يجرى تنفيذه على يد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأكد أبو اللوز أن مبادرة حياة كريمة تستفيد منها ٤٥٠٠ قرية و١٠ آلاف من النجوع وتوابع القرى، وأن الرئيس السيسى أسس الجمهورية الثانية وتسير مصر الآن فى الطريق إليها، مضيفا أن ما تحقق من إنجازات على أرض مصر خلال السنوات السبع الماضية مصدر فخر لجميع المصريين.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى أطلق مشروعات كبيرة تخدم كل الفلاحين وتحقق التنمية الزراعية ومن بينها مشروعات الصوب الزراعية ومشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان الذى يحول رمال الصحراء إلى أرض زراعية خضراء، مشددا على أن نقابة الفلاحين هى جزء أصيل من المجتمع.

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بمناسبة ذكرى 23 يوليو، وقامت نقابة الفلاحين بتكريم عدد من نواب الشعب والكتاب منهم الكاتب الصحفى والنائب مصطفى بكرى والكاتب الصحفى وعضو مجلس الشورى محمود بكرى والنائب عيد هيكل نائب رئيس حزب الوفد والكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة اش ا والكاتب الصحفى زهران جلال والكاتب الصحفى مدير عام التحرير بمؤسسة بلدنا اليوم . د. ابو الفضل الأسناوى مدير تحرير الأهرام والكاتب الصحفى صلاح النصير مدير تحرير مجلة أكتوبر والكاتب الصحفى ممدوح الصغير بمؤسسة أخبار اليوم.