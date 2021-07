نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية إنشاء حساب باي بال في مصر وطريقة تفعيل الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب باي بال انشئ خصيصا للتعاملات المالية الإلكترونية ، سواء في تعاملات المشتريات أو لفتح حساب مالي أرباح الأعمال الإلكترونية الخاصة بالعمل في المواقع والمنصات الإلكترونية والتي تدر عائد مادي يومي مثل حساب جوجل ادسنس، وفتح الحساب يتم دون اية رسوم ويتم بكل سهولة ويسر، من خلال عدة خطوات سوف نذكرها في مقالنا والتي سوف نذكر فيه كيفية انشاء حساب باي بال في مصر وكذلك خطوات تنشيط وتفعيل الحساب.

كيفية إنشاء حساب باي بال في مصر:

1. افتح الرابط الخاص بحساب باي بال.

2. ثم اضغط تسجيل الاشتراك.

3. سوف تنتقل إلى الصفحة التالية قم بتحديد personal account ثم انقر على next.

4. قم بكتابه البيانات المطلوبة وحديد الدولة واكتب الإيميل الخاص به وكلمه المرور ثم اضغط على continue.

5. وفي الصفحة التالية سيطلب منك بيانات أخرى قم بكتابه البيانات الشخصية الخاصة بك ويجب أن تكون صحيحه وبعد الانتهاء من كتابه البيانات قم بالنقر على agree and create account.

6. بعد الانتهاء من كتابه البيانات سيطلب منك كتابة بيانات خاصة ببطاقة الائتمان قم بالغلق الصفحة.

7. سوف يتم إرسال رسالة التأكيد على الإيميل الخاص بك لتفعيل أو تنشيط حسابك على باي بال ثم قم بالنقر على activate ثم قم بالإجابة على اسأله تأمين الحساب وقم بالنقر على submit.

طريقه تفعيل حساب باي بال في مصر:

1. ينبغي أن يكون لديك فيزا أو ماستر كارد لتتمكن من ربط حساب باي بال.

2. ثم قم بالدخول على الحساب الخاص بباي بال وقم بالنقر على confirm email address.

3. قم بالانتقال إلى الإيميل الخاص بك ثم قم بالنقر على رابط التفعيل وبعدها ستنتقل إلى لوحة التحكم بحساب الباي بال وعندها يتم اكتمال تفعيل الحساب الخاص بك بنسبه 67%.

4. يمكنك الآن أضافه بطاقة الائتمان إلى حساب باي بال عن طريق النقر على link a card ثم قم بإدخال بيانات البطاقة أو ممكن من خلال الانتقال إلى صفحة التفعيل المباشر باي بال ثم قم بالنقر على get verified وقم بالنقر على link and to confirm my card ثم قم بالنقر على continue.

5. وبعد الانتهاء من التفعيل او التنشيط قم بالنقر على continue سوف يتم خصم رسوم 2 دولار للتأكيد من عمل البطاقة ويتم استردادها مرة أخرى بعد مرور يوم من التفعيل.

6. سجل رقم المعاملة التي تمت ثم أعد كتاباتها في الخانة المخصصة لها على الموقع ثم انقر على confirm card.

كيفية التواصل مع خدمات باي بال للتحويلات المالية:

فمن الجدير بالذكر أن موقع باي بال للتحويلات المالية يعتبر من أكثر المواقع وأشهرها حول العالم والتي تقدم خدماتها المالية وكذلك تحويلاتها المالية من دولة الى أخرى، للتواصل مع خدمة العملاء على موقع باي بال من خلال حساب المستفيد على الموقع لحل مشكلة أو فض نزاع مالي، أو الاستفسار عن خدمة أو تقديم شوى وغيرها من الأسباب التي يحتاج إليها العملاء يمكن القيام بهذه الخطوات:

ادخل على موقع باي بال على الإنترنت تسجيل الدخول على حساب المستفيد وكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور. التوجه إلى خدمات المساعدة والاتصال من أسفل الصفحة الرئيسية. يمكن البحث عن مشكلة أو الاطلاع على الأسئلة الشائعة ربما تجد الإجابة. أو الانتقال إلى أرسل لنا رسالة . يتم فتح نافذة لإرسال الرسالة وفي حالة تعذر الرد يتم التحويل إلى وكيل دعم العملاء.

التواصل عبر الهاتف:

يحتاج العملاء للتواصل مع موظفي البنك للإستعلام أو خدمة العملاء ولذلك وفر الموقع الإلكتروني خدمة التواصل من خلال رقم الهاتف الذي تم تخصيصه للإتصال والحصول على الإجابات من خلال خدمة العملاء للمشكلات التي تواجه العميل على الرقم المخصص للمتحدثين باللغة العربية وهو” 35315364203″ كما وفر الموقع العديد من الخدمات والتحويلات المالية للعديد من دول العالم وخاصة في عملية الشراء والتسوق من خلال الموقع الالكتروني للبنك.