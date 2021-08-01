فيديو - الأوقاف تعرض مراحل تجهيز لحوم الأضاحى وتوزيعها بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديو عملية تجهيز اللحوم من خلال مراحل "التشفية - التقطيع - التعبئة - التغليف -التبريد" بمجزر البساتين بالقاهرة استعدادًا لنقلها بالسيارات المجهزة، وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين بجميع محافظات الجمهورية. وقال أحد مفتشى الأوقاف، إن الكرتونة تحتوى على 20 كيلو يتم تعبئتهم من داخل الثلاجة، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول السيارة للمحافظة المقرر توزيع فيها اللحوم يتم مراجعتها مرة ثانية.

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