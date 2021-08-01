فيديو.. وزير الأوقاف: التاريخ سيظل شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوطن يستحق منا التضحية لأجل عزته ورفعته وحفظه، مشيرا إلى أن التاريخ سيظل شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.





جاء ذلك فى مقطع فيديو من خطبة سابقة، نشره وزير الأوقاف عبر قناته على موقع يوتيوب، أوضح فيه أن للتضحية من أجل الوطن صور متعددة، أعلاها وأشرفها التضحية بالنفس من أجل حماية الوطن فحماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وشدد جمعة على أن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء، ودائماً ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها.

كما تحدث الوزير عن مكانة وفضل الشهادة فى سبيل الوطن موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة، والقوات المسلحة الذين ضحوا بأنفسهم فى سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

كما وجه التحية للمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن، موجهاً التحية للمصابين من رجال الشرطة والقوات المسلحة.