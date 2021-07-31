مواعيد منافسات البعثة المصرية والقنوات الناقلة في أولمبياد طوكيو غداً الأحد

/643182/مواعيد-منافسات-البعثة-المصرية-والقنوات-الناقلة-في-أولمبياد-طوكيو-غدا-الأحد

يخوض لاعبو البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية منافسات جديدة غدًا الأحد، وتبدأ منافسات اللاعبين المصريين المشاركين في الأولمبياد، خلال الساعات الأولى من صباح غد الأحد، نظرًا لفارق التوقيت بين القاهرة وطوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في كرة اليد نظيره البحريني، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

مواعيد مباريات مصر في أولمبياد طوكيو الأحد 1-8-2021

03:00 صباحاً دينا مشرف ، فرح عبد العزيز، يسرا حلمي، هنا جودة ( احتياطي ) تنس الطاولة دور الـ16.

03:45 صباحًا منتخب مصر لسلاح الشيش رجال السلاح ربع النهائي.

4:00 صباحا منتخب مصر للرجال كرة اليد أمام البحرين الجولة الخامسة.

4:00 صباحًا سمر حمزة مصارعة وزن 76 كجم (ناتاليا فوروبيفا ) روسيا دور ال16 4:00.

4:00 صباحًا هيثم محمود مصارعة رومانية تحت 60 كجم ( إيميلين سيرجي ) روسيا دور الـ16.

4:00 صباحًا عبد اللطيف منيع مصارعة ( سيرجي سيمينوف ) روسيا دور الـ16

12:30 ظهرًا عمر عصر، أحمد صالح، خالد عصر، محمد البيلي ( احتياطي ) تنس الطاولة دور الـ16.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو

تذاع مباريات الأولمبياد عبر "بي إن سبورت المتفوحة وقناتي بي ان سبورت اكسترا 1 واكسترا 2 والقناة الأولمبية.

أرقام محمد الشناوي

لعب محمد الشناوي في دورة أولمبياد طوكيو 2020، في أربع مباريات، مع منتخب الشباب، بواقع 360 دقيقية بالكمال والتمام، ليحافظ على نظافة شباكة في مبارتين، وتلقى هدفين فقط في البطولة.

التسديدات: ١٦

التصديات: ١٤

تصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء: ٩

تصديات من تسديدات خارج منطقة الجزاء: ٥

أنقذ شباكه بـ 10 تصديات لأهداف شبه محققة.

نجح بنسبة 100% في الكرات العرضية

التشتيت بقبضة اليد في 5 حالات.

أرسل 76 تمريرة، من بينهم 39 صحيحة، وصنع فرصة وحيدة.

لم يرتكب أي أخطاء.

خلى رصيده من البطاقات.