/643181/كارتيرون-يدرس-خوض-ودية-آخرى-بعد-جدول-الدوري-الجديد

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على الاستمرار في معسكر برج العرب بالإسكندرية خلال الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي ذلك بعدما أعلن اتحاد الكرة عن موعد استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز. طالع مواعيد مباريات الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم 7 أغسطس المقبل على استاد الإسكندرية، ثم يخوض يوم 10 أغسطس مواجهة الاتحاد باستاد الإسكندرية أيضًا، لذلك فضل الجهاز الفني الاستمرار في المعسكر ببرج العرب.

ويدرس كارتيرون إمكانية خوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الإثنين المقبل استعدادًا لمواجهة المحلة في الدوري المصري.

وكان فريق الزمالك قد واجه وديًا منتخب القسم الثاني وأبها السعودي والمجد السكندري.

نتيجة مباراة الزمالك والمجد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

7 أغسطس يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة

10 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري

14 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي

17 أغسطس يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة

20 أغسطس يواجه الزمالك نظيره كليوباترا

23/24 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي

26/27 أغسطس يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي

الزمالك يطلق خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط، وأكد حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة.

وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك.

وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن ( زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.

وقال حسام المندوه عضو اللجنة أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.