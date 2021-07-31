نشرة أخبار الزمالك اليوم السبت: تسهيلات جديدة للراغبين في الانضمام لعضوية النادي.. خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات.. حسين لبيب يدعو لإجتماع طارئ

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شهد نادي الزمالك اليوم السبت الموافق الـ 31 من يوليو، على العديد من الاحداث على مدار اليوم، سواء داخل القلعة البيضاء، أو خارجها والتي ترتبط بالنادي، والتي يأتي في صدارة اليوم دوة اللجنة المؤقته التي تدير النادي، لإجتماع طارء في الغد، مع أعضاء اللجنة، للوصول لحل لأزمات الزمالك التي توالت عليه في الفترة الحالية.

ويرصد دوت الخليج أخبار الزمالك على مدار اليوم، ويقدمه في تقرير مفصل وبسيط، لجميع أحداث القلعة البيضاء على مدار اليوم.

تسهيلات جديدة للراغبين في الانضمام لعضوية نادي الزمالك

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تقسيط العضويات الجديدة للراغبين في الانضمام لعضوية القلعة البيضاء.

وقال حسام المندوه عضو اللجنة أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.

الزمالك يطلق خدمة جديدة لتسديد الاشتراكات

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تيسيرا على أعضاء الجمعية العمومية تقسيط المبالغ المتبقية على العضويات الجديدة على أربعة أقساط، وأكد حسام المندوه عضو اللجنة أنه يرجو الأعضاء الالتزام بسداد قيمة الأقساط في موعدها تجنبا لدفع غرامات التأخير الكبيرة.

وقررت اللجنة فتح باب الفصل والإضافة للعضويات التي تسعى لإضافة أعضاء جدد أو فصل أعضاء وفقا لمقتضيات ذلك.

وقال المندوه إن اللجنة قررت إطلاق خدمة موبايل أبليكشن ( زمالك ميمبرز ZAMALEK MEMBERS) للدفع الالكتروني لتجديد العضويات والاشتراكات وذلك تسهيلا على الأعضاء وتقديرا لوقتهم الثمين.

وقال حسام المندوه عضو اللجنة أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلي المصري وبنك البركة على التقسيط بأقل فائدة وأطول فترة سداد.

نادي المجد السكندري يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون قبل مواجهة الفريقين

حرص مسئولو نادي المجد السكندري على الاحتفال بعيد ميلاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل انطلاق المواجهة الودية التي تجمع الفريقين اليوم السبت.

وقام إسلام الصياد رئيس نادي المجد بإحضار “تورتة” من أجل الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني للزمالك بالإضافة إلى تسليمه درع النادي السكندري.

الزمالك يدعو لإجتماع طارئ

دعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة.

والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني، وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد، وسوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن، والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي.

تدريبات تأهليه

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية في صالة الجيمانزيوم مساء اليوم السبت، وذلك على هامش المعسكر المغلق للفريق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاكتفاء بخوض اللاعبين الأساسيين بعض التدريبات التأهيلية وذلك في ظل مشاركة الشباب والناشئين في ودية المجد السكندري اليوم، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.