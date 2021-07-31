فيديو- على أعتاب الجمهورية الجديدة.. الأوقاف 7 سنوات من الإنجازات

جدة - نرمين السيد - عرضت وزارة الأوقاف، فيديو عن إنجازات الوزارة على مدار 7 سنوات، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، تحت عنوان "على أعتاب الجمهورية الجديدة.. الأوقاف المصرية 7 سنوات من الإنجازات".





وتضمن الفيديو، أهم إنجازات الوزارة فى سبع سنوات والتى كان من أهمها: إنفاق سبعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله "عز وجل"، إحلالا وتجديدا وصيانة وترميما لأكثر من "6500" مسجد، وافتتاح أكثر من "1560" مسجدا فى أحد عشر شهرا من العام المالى 2020 / 2021، كما تم إنفاق1،781 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع.

كما شملت إنجازات الأوقاف توزيع "3971" طن لحوم أضاحى على "3،971" مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالى مبلغ "365،889،942" جنيها.

كما نجحت جهود الوزارة فى تأليف وترجمة "258" مؤلفا ومترجما لنشر الفكر الوسطى المستنير، من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، مع إصدار أول ترجمة مصرية لمعانى القرآن الكريم باللغة الأردية.

وحققت هيئة الأوقاف، أعلى عائد فى تاريخها، بأكثر من "1،801" مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف للعام 2020 / 2021م، وإصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفى فى العالم " 92 " مجلدا لتوثيق أعيان الوقف، واستعادة أعيان وقفية بأكثر من " 7 " مليارات جنيه فى عهد الرئيس/ السيسى، وفى جانب مشروعات هيئة الأوقاف المصرية تم تشييد "16683" وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه، منها "14618" وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

كما تم إيفاد وإعارة "1531" إماما وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية فى مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافى المصرى التابع للأوقاف بدولة تنزانيا، كما تم عقد " 9 " مؤتمرات دولية و" 6 " مسابقات عالمية، لتعزيز دور مصر الريادى فى نشر الخطاب الوسطى المستنير، وتوفير "3621" منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

وعملت الوزارة خلال السنوات السبع الماضية على تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات تتراوح ما بين "2658" و"3943" جنيها، مع توفير أكثر من "130" ألف زى أزهرى لائق لهم، مع التمكين للشباب المتميز فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة، كما تم التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف.

كما تطرق الفيديو إلى إنجازات الوزارة فى مجال تمكين المرأة وإعطائها حقها انطلاقا من دورها الرئيسى فى المجتمع، عبر تعيين "13" قيادة نسائية بوزارة الأوقاف، فى انتصار جديد للمرأة بعهد الرئيس السيسى.