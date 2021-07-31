جدة - نرمين السيد - قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المواطن الحاصل على التطعيم الخاص بلقاح فيروس كورونا المستجد، يستطيع الذهاب إلى المراكز التى خصصتها وزارة الصحة، لاستخراج شهادة التطعيم للمسافرين بالخارج، من خلال قاعدة البيانات استخراج الشهادة المؤمنة QR CODE.





ويوضح الإنفو جراف التالى خطوات استخراج شهادة QR CODE الخاصة بالمسافرين للخارج:

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"دوت الخليج"، أن الشخص الذى تلقى التطعيم وأخذ الجرعتين، فإنه يجب عليه عند استخراج الشهادة إحضار "كارت التطعيم مختوم بأنه حاصل على الجرعتين"، بالإضافة إلى التأشيرة أو تذكرة السفر، مؤكدا أن الشهادة يستلمها المسافر فى أقل من 10 دقائق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفو جراف.. خطوات استخراج شهادة QR CODE الخاصة بالمسافرين للخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.