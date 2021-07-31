صور - الجيزة تناشد المواطنين عدم الانتظار المخالف فى الشوارع

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وقالت المحافظة فى بيانها، اليوم السبت، إنه من المقرر تكثيف حملات كلبشة ورفع السيارات المتعدية على حرم الطريق والمنتظرة فى الأماكن غير الصحيحة للانتظار، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة.
ونوهت المحافظة بأنه تم وضع لافتات تحذيرية، وأخرى لتحديد أماكن الانتظار للسيارات بشارع ترسا وذلك من خلال حى الطالبية.
وفى ذلك الإطار، تمكن حى الطالبية بكلبشة عدد من السيارات المتعدية على الجزيرة الوسطى بالانتظار الخاطئ وجارٍ المتابعة اليومية، وطالبت المحافظة مواطنيها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية وتنفيذ تلك الإجراءات بجميع الشوارع الرئيسية والحيوية لضمان تحقيق السيولة المرورية بالطرق والمحاور.
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