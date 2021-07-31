وزير الخارجية ونظيره الجزائرى يؤكدان عمق علاقات التعاون بين البلدين

ورحب شكرى، فى مستهل مؤتمر صحفى مشترك عقده ونظيره الجزائرى فى ختام مباحثاتهما مساء اليوم السبت بقصر التحرير، بالوزير لعمامرة الذى يقوم بأول زيارة له إلى مصر، معربا عن تهنئته للوزير الجزائرى لتوليه - مرة أخرى - حقيبة الخارجية فى الحكومة الجزائرية.
وقال وزير الخارجية، إنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الجزائرى أعقبها جلسة أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث جرى تناول سبل تعزيز العلاقات وأبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف شكرى، أنه جرى الاتفاق على استمرار التشاور والاتصالات، بما يعود بالنفع على شعوبنا وعلى الاستقرار فى المنطقتين العربية والإفريقية.
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