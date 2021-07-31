وزيرالخارجية الجزائرى: يجب التوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف بقضية سد النهضة

وحول القضية الليبية، أكد "لعمامرة"، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المصرى، إنهم يأملوا فى استرجاع ليبيا لسيادتها الكاملة على أراضيها، متابعًا : "نتمنى أن تكون الانتخابات نهاية العام مفتاحا لمصالحة وطنية حقيقية ولبسط سلطة ليبيا على كل أراضيها".
وحول الوضع فى تونس، قال : "نحن وتونس في خندق واحد ونحترم سيادة تونس ونتضامن مع شعبها، ونتواصل مع القيادة هناك".
وشدد على أن الشعب التونسي قادر على تجاوز الأزمة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعلق "لعمامرة"، على أزمة سد النهضة، مؤكدًا أن قضية سد النهضة قضية عالمية اجتمع بسببها مجلس الأمن مرتين، ونعتقد بضرورة التوصل لحل مرض حول سد النهضة.
وواصل : " من المهم التوصل لحلول مرضية لجميع الأطراف فى قضية سد النهضة والعلاقة بين مصر والسودان وإثيوبيا تمر بمرحلة دقيقة ونحن بحاجة إلى الاطلاع على تفاصيل الأمور".
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