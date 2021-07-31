فيديو.. الطب الوقائى: شهادة QR CODE لا تحتاج إلى توثيق من وزارة الخارجية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، اليوم السبت، إن شهادة QR CODE للتطعيم بلقاح كورونا، تسهل حركة المواطنين الراغبين فى السفر، حيث تحمل الدولة المصرية هموم المواطن المصرى ودورها إزالة أى عوائق أمامه.





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