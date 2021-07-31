وزير الخارجية الجزائرى: أحمل رسالة إلى السيسى تتعلق بتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة، إنه يحمل رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت مع نظيره الجزائرى. وأضاف لعمامرة، أن الرسالة هى رسالة إخاء، وتؤكد الحرص على العمل سويا مع مصر، وتسجيل خطوات منيرة فى العلاقات بين مصر والجزائر. وأشاد وزير الخارجية الجزائرى بعلاقات التعاون التى تربط بين البلدين فى شتى المجالات.

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