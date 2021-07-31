هشام يكن لـ دوت الخليج: «الدوري في مصر بيمشي بلطجة»

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هشام يكن لـ دوت الخليج رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك غير مؤثر

أكد هشام يكن لاعب فريق الزمالك السابق والمنتخب الأسبق، في مداخلة هاتفيه مع حسام حسن لاعب المصري السابق، مقدم برنامج "لمسة ولعبه"، من داخل استوديو دوت الخليج، أن الأخطاء التي تحدث في الدوري المصري من قبل الأندية واتحاد الكرة، في الفترة الحالية كثيرة.

وقال: "القرارات في اتحاد الكرة يوجد بها الكثير في الأخطاء، والسوشيال ميديا أهدرت الكثير من متعت كرة القدم، وهناك هجوم وليس نقاش بشكل سئ بين الجمهور".

وأضاف: "الدوري المصري يوجد به سوء معامله بين الأنديه، ومسئولين الفرق والأندية".

الدوري المصري

وأكمل: "محاولة السيطرة على الدوري بالقوة تنتشر في البطولة في تلك الفترة وبقيت مهزلة".

وواصل: "عند الحديث عن الدورى ومواجهاته نقول المباريات المتبقية في الدوري، وليس بطولة".

فرجاني ساسي

وأردف: "فرجاني ساسي مأثرش علي الزمالك، والدليل بعد الجمهور عنه، ساسي لاعب كبير، والزمالك كسب كتير مباريات كثيرة من غيره لما كان موجود ة ومتوقف".

واختتم هشام يكن: " قبل الحديث أو البحث عن صفقات سواء داخلية او خارجية بالنسبة للدوري، يجب النظر في العقود العالية والحكم عليها بعقلية".

نتيجة مباراة الزمالك والمجد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

7 أغسطس يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة

10 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري

14 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي

17 أغسطس يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة

20 أغسطس يواجه الزمالك نظيره كليوباترا

23/24 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي

26/27 أغسطس يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي