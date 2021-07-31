/643179/عمرو-القطامي-يشيد-بانشاء-جواز-سفر-صحي-الكتروني-ويؤكد-الدولة-أصبحت-تتجاوب-بشكل-كبير-مع-الأزمات-التي-تمر-بها

قال النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن عمل تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) والذي يتم عمله ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، سيكون له دور هام في معرفة شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، وهو أمر في غاية الاهمية حيث ان راغبي السفر كانو يعانوا بشكل كبير بشأن اثباتهم الحصول على اللقاح والشهادات المعتمدة التي تثبت ذلك.

التعامل مع الازمات بشكل جيد وأضاف القطامي في تصريحاته أن الدولة المصرية أصبحت تتجاوب بشكل كبير حول الأزمات التي تمر بها، موضحا أن هذا الأمر سيكون له دور في إنهاء إشكاليات الزحام وتعطل مصالح المواطنين والمشكلات التي كانوا يعانوا منها حول إثبات حصولهم على اللقاح. وطالب عضو مجلس النواب بضرورة توخي الحذر وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الإحترازية، مشيرا إلى ان الفيروس دائم التحور وهذا أمر يستوجب من الجميع النظر إلى الأزمة بعين الإعتبار حيث أن العالم منذ أن عرف بانتشار فيروس كورونا، رصد الكثير من التحورات للفيروس المسبب لهذا الوباء

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