هشام يكن لـ دوت الخليج: «الشناوي» ممتاز ورمضان جيد وأحمد ياسر وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر كانوا بلا بصمة في طوكيو

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كشف هشام يكن لاعب فريق الزمالك السابق والمنتخب الأسبق، في مداخلة هاتفيه مع حسام حسن لاعب المصري السابق، مقدم برنامج "لمسة ولعبه"، من داخل استوديو دوت الخليج، عن الخطأ الذي وقع فيه المنتخب الأولمبي اليوم امام منتخب البرازيل في دور ربع النهائي لدورة أولمبياد طوكيو.

قال: شوقي غريب غلط من البداية، في تدريب فريق المنتخب الأولمبي على طريقة معينه سواء في الدور الهجومي أو الدفاعي".

وأضاف: "المنتخب البرازيلي يمتلك العديد من الأسماء في صفوف الفريق، ويمتلك الدقة في التمرير، والتخطيط الهجومي والدفاعي".

وزاد: " هجمات المنتخب الأولمبي، كان فيها سوء تنظيم في التحركات، ويأتي الدور الدفاعي جاء ممتاز من قبل خط الدفاع".

وواصل: " البرازيل قدرت أن تدخل منطقة الفراعنة في أكثر من هجمة، وذلك بسبب سوء التنظيم في الهجمات والثيات في ملعب المباراة".

طريقة لعب المنتخب في المجموعات

وأكمل: " المنتخب في المباريات السابقة كان بيلعب بـ 11 لاعبي في وسط الملعب ودا محصلش النهارده، طيب ليه".

وأردف: "شوقى غريب اختياراته في الثلاثة الكبار، كان من أفضل الأختيارات، وجاء ذلك في كثير من المناسبات في أحداث المباريات".

ثلاثي الدفاع

وزاد: "حجازي والونش وأسامة كان هناك دور فردي لكل منهم كبير في تخليص الكرة، ولكن الدور الجماعي بين الثلاثي كان غايب بينهم".

وواصل: "مجهود رمضان صبحي في الملعب مجهود فردي، وريان وطاهر كان نفس الدور، ولا يوجد لديهم اللمسه التي تضع بصمتهم في البطولة".

وأشار: "غياب التدريب بين لاعبين المنتخب في التدريبات، والتعود على تشكيل اليوم، وهو ثلاثة وأمامهم خمسة وفي الهجوم لاعبين، أحدث العديد الدربكة".

وأضاف: "دور كل لاعب على المستوي الفردي كان موجود في المباراة ولكن الدور الجماعي كان غائب، وجاء ذلك بسبب قلة المعسكر الكامل للقائمة المشاركة".

محمد صلاح

وأردف: "وجود صلاح كان هيأثر كتير على الخصم وفكر المدرب، وكان هيحدث دربكة في الخصم، وهنا يأتي دور مصطفى محمد في حالة وجوده".

وزاد: "الدور الدفاعي في لعب المنتخب وتوجيهات المدير الفني للدور الدفاعي أثر كثيراً على أداء اللعب، وغياب الهجمات في الملعب".

واختتم: "أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش ومحمد الشناوي، من أفضل أربع لاعبين ظهرو مع المنتخب الأولمبي في دورة أولمبياد طوكيو، ويمكن أن نضيف إليهم الخامس أسامة جلال".