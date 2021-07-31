/643177/وزير-الخارجية-لابد-من-خروج-القوات-الأجنبية-من-ليبيا-وتمكين-مؤسسات-الدولة

ألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، كلمة فى المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، أكد خلالها على ضرورة خروج القوات الأجنبية من الدولة الليبية، والعمل على البدء فى اجراء الانتخابات البرلمانية فى ديسمبر.

دوت الخليج

وزير الخارجية: لابد من خروج القوات الأجنبية من ليبيا وتمكين مؤسسات الدولة

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكرى، على أن المشاورات بين مصر والجزائر تتم لمعالجة الأزمة الليبية في إطار وطني، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل حول تفعيل مخرجات الحوار الليبي، كي تخرج ليبيًا من أزمتها وإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل لانتخاب برلمان ورئيس وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر، لكي تستفيد منها الشعوب الأخرى، من منطلق التضامن، موضحا أنه ينقل رسالة محبة وإخاء لمصر.

وشدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر وكي تستفيد منها الشعوب الاخرى من منطلق التضامن، موضحا انه ينقل رسالة محبة واخاء لمصر.

وزير الخارجية: لابد من دعم الدولة الوطنية الليبية

فيما قال وزير الخارجية سامح شكرى في مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائرى، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والتعامل مع مشكلة المليشيات وتمكين مؤسسات الدولة الليبية، مشيدا بفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب الليبي وهو تطور ايجابي ، مشددا على ضرورة دعم الدولة الوطنية في ليبيًا وكل خطوة ايجابية هناك ستلقى دعما من دول الجوار.