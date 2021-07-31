رياض محرز يقود مانشستر سيتي للفوز برباعية على بارنلسي ودياً

/643174/رياض-محرز-يقود-مانشستر-سيتي-للفوز-برباعية-على-بارنلسي-وديا

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا، برباعية دون رد، على خصمه بارنسلي في مباراتهما مساء اليوم، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعدادًا للموسم الجديد.

ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وفريق بارنسلي.

وفاز مانشستر سيتي بأربعة أهداف دون رد، في إطار الاستعدادات للموسم المقبل.

أهداف مانشستر سيتي في المباراة

تقدم صموئيل إيدوزي بهدف لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من رياض محرز.

وضاعف بن نايت تفوق مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وواصل الجزائري رياض محرز تألقه حيث سجل الهدف الثالث في الدقيقة 34، بعدما تلقى عرضية من نجامين ميندي، حيث سدد الجزائري الكرة على الطائر داخل شباك الخصم.

تألق حارس فريق بارنسلي

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 40، ولكن حارس بارنسلي تصدى لكرة كول بالمر.

وفي الدقيقة 68 أحرز ناثان آكي هدف مانشستر سيتي الرابع.

يُذكر أن مانشستر سيتي سيواجه إيفرتون يوم السبت المقبل في كأس الدرع الخيرية.

تصريحات رياض محرز

قال محرز في مقابلة مع قناة وي هاستل الفرنسية: “ أنا لا أقول أنني بطل حقيقي، ولكني أتحلّى بهذه العقلية، فزتَ اليوم، حسنًا ماذا ستفعل بعد ذلك، هل إنتهى كل شيء الآن، كلا بل إذا فزت اليوم فعليك أن تفوز غدًا، وإلا ماذا سيقولون عنك حينها، سيقولون لقد انتهى هذا اللاعب”.

الفوز والحفاظ على القمة

وتابع حديثه: "عليك أن تفوز وتفوز وتفوز وتكون في القمة دائمًا، بهذه الطريقة سترفع سقف طموحاتك وتتجاوز جميع الحدود، وتكون شخصًا ناجحًا، كرة القدم عبارة عن تحدٍ دائم".

وأكمل: "انظر ماذا حدث مع كيليان مبابي، قبل عامين منح منتخب فرنسا لقب كأس العالم، وفي كأس أمم أوروبا اليورو الأخير أضاع ركلة ترجيحية، فهاجموه وانتقدوه بشدة".

‏وأضاف محرز: "ماتحققه بالأمس لن يعني شيئًا للناس لأنه أصبح من الماضي، يجب أن تنظر الى الأمام دومًا، إذا فزت في هذا الموسم فعليك تكرار الأمر في الموسم التالي، هذه هي العقلية المطلوبة".