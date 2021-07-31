أوقاف أسوان: توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجاً

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية الأوقاف بأسوان، اليوم السبت، توزيع 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى على الفئات والأسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة ضمن مشروع صكوك الأضاحى، الذى تنفذه الوزارة ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدودى الدخل.





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