وزير البترول: الإصلاحات الاقتصادية الجريئة انعكست على الاقتصاد الوطنى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، اليوم السبت، أن التغيرات التى مرت بها مصر وما نتج عنها من إيجابيات، دفعت المواطنين للتطلع لمستقبل أفضل وتطور فى كل المجالات، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى أقدمت عليها القيادة السياسية ودعمها الشعب وانعكاسها على الاقتصاد الوطنى.





جاء ذلك فى كلمة ألقاها نيابة عنه المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أمام مؤتمر (مصر السيسى وبناء الدولة الحديثة)، الذى نظمته مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، بحسب بيان لوزارة البترول اليوم السبت.

وأوضح أن الوزارة سلكت منهجية عمل تستهدف الاستدامة فى إطار برنامج الدولة للتطوير الشامل فى جميع القطاعات، وأنها تبنت استراتيجيات جديدة لتحقيق ذلك تعتمد على التطوير والتحديث المستمر وهو ما أعطى دفعات قوية لقطاع البترول لتحقيق قصص نجاح غير مسبوقة على مدار السنوات السبع الأخيرة.

واستعرض "عز الرجال" عدداً من تلك النتائج المتميزة والتى مكنت قطاع البترول من أداء دوره الوطنى فى زيادة إنتاج الثروة البترولية والغاز الطبيعى والتوسع فى الصناعات والاستخدامات المرتبطة به فى السوق المحلى والعودة إلى التصدير وجذب الشركات العالمية الكبرى مثل (إكسون موبيل وشيفرون) للاستثمار بمصر والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب وتخفيض المستحقات المتراكمة قبل 2013.

وعرض "عز الرجال"، على خريطة بيانية، كثافة المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتكرير والتصنيع والبتروكيماويات والبنية التحتية لنقل وتداول البترول والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية فى إطار مشروع مصر مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، والتى تمتد من العلمين غربا وحتى سيناء شرقا ومن البحر المتوسط شمالا إلى أسوان جنوبا.

وأشار إلى التحركات الدولية والإقليمية وتوطيد أواصر العلاقات البترولية، وما أثمر عنه ذلك من نجاح للمزايدات العالمية فى مجالات البترول والغاز والتعدين والإسراع بإنشاء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط.

وشدد على أن قطاع البترول مازال يذخر بفرص واعدة للاستثمار فى ظل تطبيقه لأهداف التنمية المستدامة والتزامه بالتحول الرقمى فى إدارة أنشطته والتطوير والتحديث المستمر لكافة قطاعاته وتأهيله العلمى والعملى المستمر لكوادره.