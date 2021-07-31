/643173/شمس-حامد نجم-الأهلي-السابق-مديرا-فنيا-لنادي-السرو-الدمياطي

اعلن نادي السرو ،الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثالثة عن محافظة دمياط ،التعاقد مع نجم النادي الاهلي السابق ، الكابتن شمس حامد ليتولى الإدارة الفنية للفريق .

ويستعرض دوت الخليج تصريحات لاعب الأهلي السابق شمس حامد.

وقال شمس حامد في تصريحات صحفية اليوم ، إنه تلقي اتصالا من المحاسب ياسر شرف ، رئيس مجلس ادارة نادي السرو ، والمشرف العام علي الكرة ، وعرض عليه تولي الإدارة الفنية الفريق ، مع توفير جميع المتطلبات التي يحتاجها لدعم الفريق ، وهو ما دفعه لخوض تلك التجربة التي يسعي لتحقيق نجاح كبير فيها يضاف الي رصيده الكبير في عالم التدريب .

تجربة شمس حامد في التدريب

واوضح شمس حامد ، أنه كان يشرف علي تدريب احد اندية الدوري السعودي ، خلال الفترة الماضية ولكنه اعتذر عن الاستمرار معهم بسبب ظروف عائلية لافتا الي إنه قرر الاستغناء عن 15 لاعبا ، من الفريق ، والتعاقد مع عدد أخر من اللاعبين بدلا منهم وذلك لدعم جميع خطوط الفريق بعناصر ذات خبرة كبيرة واسماء لها بصمتها في عالم الساحرة المستديرة .

وأوضح شمس حامد ، أن الجهاز الفني المعاون له يضم كلا من الكابتن ايهاب صالح مدرب عام وهو من قاد الفريق في موسم الصعود العام الماضي ، الي جانب كلا من محمد زغرب مدرب مساعد ، ومحمود عبدالفتاح مدرب حراس ، ومحمود الجمال الاداري .

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.