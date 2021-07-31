نشرة أخبار الأهلي اليوم السبت: موعد مباراة المارد الأحمر القادمة.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات القلعة الحمراء المتبقية.. نقل لكأس إفريقيا من مقر الجزيرة إلي فرع زايد

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شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق الـ 31 من يوليو علي العديد من الأحداث الشيقة، والهامة لعاشقي كرة القدم ومشجعي نادي القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بطولةإفريقيا

يقوم النادي الأهلي الأن بنقل كاس إفريقيا من مقر الجزيرة إلي فرع زايد بعد النجاح بحصد البطولة العاشرة على حساب كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية دون رد.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، والتي من المقرر إقامتها يوم 8/4 الأربعاء في تمام الساعة علي استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

بيان النادي الأهلي

نشر الأهلي بيانا رسميا يعلن فيه تفاصيل تقديم شكوى ضد عدد من القنوات الفضائية بعد استقرار مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على اتخاذ خطوات فعلية ضد عدد من الإعلامين والقنوات التي يوضح المارد الأحمر خلال بيانه أنها تهاجم الفريق.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

“تقدم النادي الأهلي صباح اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكاوى ضد قناة الحدث وأحمد جمال مقدم برنامج «في الجول” الذي تبثه ذات القناة مصحوبة بالفيديوهات العديدة التي تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الأهلي ومسئوليه وجماهيره، ومحاولة تشويه بطولاته، وتكرر هذا الأمر كثيرًا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه الذي يختار شخصيات بعينها لاستضافتها؛ للإساءة للأهلي وقياداته ومنتسبيه، في انحياز كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي وإثارة للفتنة، ودعوى للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن”.