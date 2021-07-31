محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة حملات إزالة التعديات على حرم الطريق العام

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطرق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضارى للمدينة.





وأكد المحافظ، فى بيان اليوم السبت، الاستمرار فى تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهى بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شن حى منتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة فى شوارع (حسن أمين سيدى بشر الترام، وخالد بن الوليد، طريق الجيش، والأرمن من شارع 45، والقاسمى من شارع 45)، وأسفرت الحملة عن التحفظ على 33 أشغال طريق متنوعة تعيق حركة المارة بالشوارع وذلك لفرض هيبة الدولة ومنع التعدى على حرم الطريق العام، كما قامت أجهزة الحى بحل شدة خشبية بمنطقة المراغى للقضاء على بناء مخالف فى المهد.

وقام حى غرب بقيادة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، بحملة للحد من انتشار إشغالات الطريق فى شوارع الحى وتم خلالها التحفظ على عدد من الشيش فى المقاهى وتحرير محاضر للمخالفين، ورفع كافة إشغالات الطريق بشارع النيل وميدان باب سدره.

ونفذ حى شرق برئاسة محارب هيلع رئيس الحى، عدة حملات على شوارع (مصطفى كامل باكوس والفتح وطمازين والقومية العربية) بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من طريق الكورنيش، وأسفرت الحملات عن تحرير 29 مخالفة منها مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ومخالفات تموينية وعدم تأمين بيئة العمل ومخالفات لمخالفة قانون العمل.

كما ضبطت إدارة إشغال الطريق بالحى 45 حالة إشغال مختلفة وتم إيداعها فى شرطة المرافق، وأغلقت لجنة الغلق مقهى فى شارع الإذاعة باكوس، وجرى فرض غرامات فورية على المخالفين قُدرت بمبلغ 27 ألف جنيه.

وخلال الحملات المكبرة التى شنها حى وسط برئاسة رجب النقيدى رئيس الحي، أثناء المرور والتفتيش على المنشآت المخالفة بشوارع (كلية الطب، قيصر، سكر والبخت، محرم بك ، محطه الرمل، طريق الحرية ، فؤاد ، والإسكندرانى) ، تم ضبط 20 حالة إشغال، والتحفظ على 44 شيشة، والتحفظ على مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

وفى حى عامرية ثان قاد أشرف بهجت رئيس الحى حملة مكبرة بنطاق قرية الجزائر والطريق الصحراوى تم خلالها رفع 20 حالة إشغال طريق وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء كمامات.

وواصل حى الجمرك حملاته الصباحية لإزالة الإشغالات بنطاق الحى والتى استهدفت ميدان التحرير وعرابى، وإسحاق النديم، والقائد جوهر، وأبى الدرداء، وقد أسفرت الحملة عن إزالة التعديات وضبط 61 حالة إشغال.