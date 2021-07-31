أماكن إصدار شهادات QR CODE للمسافرين بسوهاج

جدة - نرمين السيد - والمراكز المعتمدة لإصدار شهادات QR CODE للمسافرين بسوهاج هى: مركز سوهاج - الوحدة الصحية بإدفا. مركز أخميم - الوحدة الصحية بنيدة. مركز جرجا - الوحدة الصحية بالعوامر بحرى. مركز البلينا - مستشفى البلينا المركزى. مركز طهطا - المركز الطبى العام. يذكر أن الدولة جعلت التطعيم مجانا سواء للمسافرين أو لغير المسافرين، لكن هناك رسوم لإصدار شهادة السفر من دار الوثائق المؤمنة، وهى 100 جنيه للمصريين، و10 دولارات لغير المصريين.

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