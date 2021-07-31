/643171/تدريبات-تأهيلية-للاعبي-الزمالك-الأساسيين-بعد-لقاء-المجد-السكندري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية في صالة الجيمانزيوم مساء اليوم السبت، وذلك على هامش المعسكر المغلق للفريق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاكتفاء بخوض اللاعبين الأساسيين بعض التدريبات التأهيلية وذلك في ظل مشاركة الشباب والناشئين في ودية المجد السكندري اليوم، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك والمجد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

7 أغسطس يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة

10 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري

14 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي

17 أغسطس يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة

20 أغسطس يواجه الزمالك نظيره كليوباترا

23/24 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي

26/27 أغسطس يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس