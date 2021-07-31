/643170/الزمالك-يدعو-لإجتماع-طارئ-لأعضاء-اللجنة

تتراكم الأحداث والأزمات داخل الزمالك، في الفترة الحالية، سواء على مستوى اللجنة المؤقته التي تدير النادي بقيادة حسين لبيب، ومع العديد من لاعبي الفريق في مختلف الألعب، والقناة الفضائية الخاصة بالنادي.

ويستعرض دوت الخليج بيان لجنة الزمالك بالدعوه لإجتماع طارئ.

ودعا حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد بمقر القلعة البيضاء للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين سواء في قناة الزمالك أو القنوات المختلفة.

والذين تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني، وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد، وسوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن، والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي.

نتيجة مباراة الزمالك والمجد السكندري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

7 أغسطس يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة

10 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري

14 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإسماعيلي

17 أغسطس يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة

20 أغسطس يواجه الزمالك نظيره كليوباترا

23/24 أغسطس يواجه الزمالك نظيره الإنتاج الحربي

26/27 أغسطس يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس