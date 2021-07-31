/643169/النائب-سامي-سليم-يعلن-موافقة-الهيئة-العامة-للطرق-على-إنارة-وزراعة-أعمدة-فى-محافظة-الاسماعيلية-بطول-30-كيلو-متر

تقدم النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، بطلب للفريق كامل الوزير وزير النقل، بمد الكابلات اللازمة وزرع أعمدة للإنارة لطرق الدائرة الثالثة لخدمة الأهالي مواطني مراكز الدائرة الثالثة بمحافظة الاسماعيلية، والتي تضم مناطق التل الكبير والقصاصين وفايد وأبوصوير.

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النائب سامي سليم: الطلب المقدم يشمل طرق وصلة أبو سلطان

وأكد النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب، أن الطلب المقدم يشمل طرق وصلة أبو سلطان - بطول ٣٠ كم الواصل بين مركز فايد وطريق القاهرة/ الإسماعيلية، وطريق الدواويس - بطول ٢٥ كم الموازي لطريق اسماعيلية / الشرقية الزراعي، وطريق ٣٦ الحربي - بطول ٣٥ كم الموازي لطريق الإسماعيلية / الشرقية الزراعي.

النائب سامي سليم: الطرق التى سيتم إنارتها تخدم مراكز الدائرة

وأشار النائب الاسماعيلية، سامي سليم، الى أن تلك الطرق تخدم مراكز الدائرة جميعا وفي أمس الحاجة، خاصة بالنسبة للإنارة وذلك للتقليل من الحوادث وحفاظاً على سلامة المواطنين وعمال المصانع والمسافرين بين المحافظات الإقليمية.

هذا وقد أفادت الهيئة العامة للطرق والكباري بأنه ليس لديها أى مانع فى الموافقة وإصدار التصاريح اللازمة للجهات المختصة للقيام بمد الكهرباء.

كما أشار النائب سامي سليم إلى أنه قد جرى مخاطبة محافظة الإسماعيلية و جميع الجهات المعنية بشأن مخاطبة الهيئة العامة للطرق للبدء في زرع الأعمدة و مد الكابلات بناءا علي الموافقة.