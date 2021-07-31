/643167/باريس-سان-جيرمان-يصدر-بيان-يحدد-فيه-موعد-مصابي-الفريق

أصدر باريس سان جيرمان، بيانًا جديدًا عن حالة لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل وموعد عودة نجوم الفريق الباريسي.

وأشار النادي الباريسي في بيان، عبر موقعه الرسمي، إلى أن راموس يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته في عضلة الساق، وسيعود للتدريبات خلال أسبوع.

سيرخو راموس

ولم يشارك المدافع الإسباني في مباريات فريقه الخمس خلال فترة الإعداد، وذلك بعد انضمامه في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

وأوضح البيان أيضًا أن لاعب الوسط البرازيلي، رافينيا ألكانتارا، يتعافى من إصابة بالتواء في الركبة، وسيشارك تدريجيًا في التدريبات، الأسبوع المقبل.

كولين داجبا

كما يتعافى الظهير الأيمن الشاب كولين داجبا، من إصابة بالتواء في الكاحل.

وتحسنت حالة خوان بيرنات الذي تخلص من إصابته بقطع في الرباط الصليبي، أما اللاعب الواعد، تيدي آلو، يعالج من إصابة في عضلة الفخذ.

عقوبة يويفا على الاتحاد الإنجليزي

ومن المحتمل أن تصدر عقوبات على الاتحاد الإنجليزي، أن يلعب الأسود الثلاثة مباريات بدون تواجد مشجعين، خلف الأبواب المغلقة.

في أحداث المباراة داخل ملعب اللقاء خرج أحد أفراد الجمهور الإنجليزي بعد هدف التعادل من المنتخب الأوزوري في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، والذي تغلب على أمن الملعب ودخل أجواء اللقاء بين الفريقين ولكن كاميرات المباراة لم تأتي به، للحفاظ على المنظر العام للقاء.

واصلت أحداث الشغب خارج حدود ملعب اللقاء، ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، بسبب استمرار أحداث اللقاء والتعادل والتوجه للوقت الإضافي، والتي تأتي من أجل الحصول على تذاكر المبارة النهائية والمتوجه باللقب القارة العجوز والثمين.

نتيجة مباراة النهائي

وتربع منتخب إيطاليا بقيادة مدربه روبرتو مانشينى، على عرش القارة العجوز بعدما نجح فى التتويج بلقب أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنجليزى وسط أرضه وجماهيره، حيث فاز الآزورى بركلات الترجيح 3-2 عقب انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما مساء الأحد، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي أقيمت على مدار شهر في 11 مدينة أوروبية مختلفة.