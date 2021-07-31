/643150/حصاد-المصريين-في-أولمبياد-طوكيو-2020-اليوم-المنتخب-الأولمبي-يودع-المسابقة-وخروج-محيلبة-وماجي-من-منافسات-الرماية

خاض المصريين اليوم السبت، عدة منافسات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويأتي في مقدمتها مواجهة المنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل.

ويستعرض دوت الخليج نتائج جميع منافسات المصريين اليوم بأولمبياد طوكيو 2020:

المنتخب الأولمبي

تعرض المنتخب الوطني الأولمبي للهزيمة على يد منتخب البرازيل، بنتيجة 1/0، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وبتلك النتيجة يودع منتخب مصر الأولمبي، منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

منافسات الرماية للرجال

ودع ثنائي منتخب مصر للرماية عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي، تصفيات منافسات الزوجي المختلط للتراب.

احتل الثنائي المصري عبد العزيز محيلبة وماجي عشماوي، المركز السادس عشر والأخير، في منافسات الرماية لسباق زوجي المختلط للتراب، وطبقا لقواعد الأولمبياد يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني.

وحقق الثنائي 138 طبقا من أصل 150، حيث حصلوا في الجولة الأولى 46 طبقًا و47 طبقًا في الجولة الثانية، و45 طبقًا في الجولة الثالثة والأخيرة ليكون المجموع 138 طبقًا من أصل 150.

منافسات الرماية للسيدات

ودعت الزهراء محمد شعبان، منافسات الرماية بالبندقية من 50 متر فردي السيدات في أولمبياد طوكيو ، بعدما احتلت المركز الـ 35

وحققت الزهراء 383 نقطة في وضع النصف جثو، وفي وضع الانبطاح حققت 383 نقطة، أما في وضع الوقوف، فحققت الزهراء 372 نقطة، إجمالا 1138 نقطة.

منافسات الجمباز

ودع سيف آسر منافسات الجمباز ترامبولينن بعد مشاركة مشرفة، حيث تعد تلك المشاركة هي الأولى لمصر في هذه اللعبة في الأولمبياد، وحصل سيف على 45.810 في المحاولة الأولى، و50.380 في المحاولة الثانية، ليحقق بطل إفريقيا 96.190 نقطة في إجمالي المحاولتين.

واحتل سيف أسر المركز الـ 10 من أصل 16 متسابقا، وطبقا لقواعد الأولمبياد يتاهل أول 8 مراكز فقط.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس الموافق 23 من شهر يوليو، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.