الأرصاد: طقس الغد حار رطب صباحا ومائل للحرارة ليلا ونشاط للرياح

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون حار رطب على السواحل الشمالية.





وأشارت الهيئة فى بيان لها، إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، فيما ترتفع نسبة الرطوبة، لتزيد من درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة بقيم تتراوح من "4:2" درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فأكد خبراء الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وعن الظواهر الطبيعية المصاحبة، تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 والرياح السطحية جنوبية غربية: جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 26

الإسكندرية 34 25

وادى النطرون 36 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 40 26

دمنهور 36 25

بلطيم 34 24

مطروح 33 24

السلوم 37 23

سيوة 41 23

بورسعيد 34 25

دمياط 33 25

الزقازيق 40 26

المنصورة 39 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 25

أسيوط 41 26

سوهاج 41 26

قنا 42 27

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 38 29

المنيا 41 25