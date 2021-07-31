/643161/طاهر-محمد-طاهر-يثير-غضب-وسخرية-الجماهير-بعد-تعليقه-على-خسارة-مصر

أثار طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الدقائق الأخيرة بعد رسالة الأخير للجماهير عقب خسارة مصر أمام البرازيل في ثمن نهائي أولمبياد طوكيو.

وكتب طاهر محمد طاهر تعليقا على مباراة مصر والبرازيل باللغة الإنجليزية عبر حسابه الشخصي على إنستجرام ، الأمر الذي أثار السخرية والغضب من جانب بعض المتابعين مطالبين اللاعب بالتركيز في الملعب وعدم التركيز على الترجمة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

طاهر محمد طاهر يثير غضب وسخرية الجماهير بعد تعليقه على خسارة مصر

وقال طاهر محمد طاهر عبر الإنستجرام : "لقد تأثرت بالنتيجة ولكن أود أن أشكر زملائي في الفريق على العمل الشاق الذي قاموا به يوميًا. بالنسبة لباقي فريق العمل ، أشكركم على ثقتكم بنا والتزامكم تجاه الفريق. لقد خسرنا مباراة اليوم لكننا فزنا بأكثر من ذلك بكثير .. شكرا للجماهير على الشغف والدعم الذي لا يتزعزع! بالتأكيد لم نكن لنفعل ذلك بدونكم.. لقد عملنا بجد لسنوات عديدة وحظينا بشرف تمثيل مصر في أربع مباريات أولمبية".

وأختتم: إلى زملائي ابقوا رأسكم مرفوعاً واحلموا بأحلام كبيرة! كانت هذه مجرد بداية لفصل جديد ناجح. شكرا طوكيو".

أول تعليق من أكرم توفيق عقب الخسارة من البرازيل وتوديع الأولمبياد

ونشر أكرم توفيق عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” الحمدلله دائمًا وابداً”.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.

مشوار المنتخبين في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

المواجهات التاريخية بين مصر والبرازيل

عدد المواجهات: 10 مباريات

4 مباريات رسمية و 6 ودية

فوز مصر: مرة واحدة

فوز البرازيل: 7 مرات

التعادل: مرتين

سجلت مصر : 10 أهداف

سجلت البرازيل: 24 هدفا