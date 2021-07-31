/643159/النائب-سامي-توفيق-دور-الأنعقاد-الأول-للبرلمان-فريد-من-نوعه-وسعى-لتحسين-أحوال-المواطنين-فيديو

قال النائب سامي توفيق، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن دور الانعقاد الأول المنصرم لمجلس النواب فريد من نوعه، والذى بدأ بمسائلة الحكومة كاملة تحت قبة البرلمان وعرض النواب خططتهم، مشيرًا إلى إنها أول مرة تحدث فى البرلمان المصري استدعاء كافة الوزراء أمام النواب ومناقشتهم فى اللجان النوعية وفي الجلسات العامة.

دوت الخليج سامي توفيق: لجنة الدفاع والأمن القومي كان لها دور قوى وفعال فى مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي وأكد النائب سامي توفيق عضو لجنة الدفاع والأمن القومي فى حديثه لـ دوت الخليج، أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب كان لها دور قوي وفعال فى مناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري وتم عمل زيارات ميدانية واستدعاء معظم الوزراء المعنيين فى اللجنة ومناقشة دور الوزراة فى مكافحة الإرهاب والتطرف والقضايا المتعلقة بالأمن القومي فى شتى المجالات. وقال النائب سامي توفيق عضو مجلس النواب، إن المجلس الحالى أثبت التفاف الأعضاء نحو الحفاظ على الدولة المصرية والمواطن المصري، رغم اختلاف التنوع السياسي تحت قبة البرلمان من أحزاب معارضة وأغلبية ونواب مستقلين، وشهد حالة من الاصطفاف حول قضايا الوطن موجها رسالة إلى المواطنين قائلا:" أعضاء مجلس النواب جميعا فى خدمة المواطن بالتعاون مع الوزراة كافة والجميع يرفع شعار الوطن والمواطن”.

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