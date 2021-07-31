نادي المجد السكندري يحتفل بعيد ميلاد كارتيرون قبل مواجهة الفريقين

وقام إسلام الصياد رئيس نادي المجد بإحضار “تورتة” من أجل الاحتفال بعيد ميلاد المدير الفني للزمالك بالإضافة إلى تسليمه درع النادي السكندري.

ويواجه الزمالك فريق المجد السكندري وديا على ملعب فندق إقامته ببرج العرب في الإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري الممتاز.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيلة الفريق استعدادا لمواجهة المجد المقرر لها بعد قليل على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى : أحمد نادر السيد

خط الدفاع : أحمد عيد ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد ذكي

خط الوسط : سيد نيمار، بيسو، حمدي علاء، يوسف أسامة ، سيف جعفر.

خط الهجوم : أسامة فيصل.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29.الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30.الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت.

كارتيرون مع شيكابالا

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح الأربعاء الماضي جلسة سريعة بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب وقائد الفارس الأبيض.

وجاءت جلسة كارتيرون وشيكابالا من أجل اطمئنان المدرب الفرنسي على حالة شيكا، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها بالعضلة الأمامية، حيث أكد المدير الفني للاعبه أنه لم يكن يريد التعجل في عودته قبل تنفيذ البرنامج التأهيلي بالشكل الأمثل ليعود جاهزا بنسبة 100%.