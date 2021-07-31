/643154/عصابة-حمادة-وتوتو-في-قبضة-مباحث-القاهرة-بسبب-النصب

فى محاولة لتطبيق الفيلم السينمائي «عصابة حمادة وتوتو»، أقدم زوجين على حيلة شيطانية، حيث فكر أحد المواطنين يعمل “مهندس” في التخلص من الديون التي تخنقه فاختمرت في عقلة فكرة شيطانية، وهى بأن يدبر حكاية اختطاف مختلقة وأن يختبئ بإحدى الشقق، وعلى إثر ذلك تطلب الزوجة من أشقائه التصرف في مبلغ 500 ألف جنيه بحجة أن العصابة التي اختفطته طلبت فدية لإطلاق صراحة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل القبض على عصابة حمادة وتوتو في القاهرة

فكرة شيطانية

بالفعل غادر صاحب الفكرة الشيطانية من مدينة نصر بالقاهرة وتوجه إلى محافظة الإسماعلية، وهناك اختبأ داخل شقة مستأجرة، بينما كانت مهمة زوجته إبلاغ رجال الشرطة بإختطافه، وتبدأ في مساومة أشقائه بتجهيز مبلغ مالي 500 ألف جنيه فدية نظير إطلاق سراحه، لكن حيلة المهندس وزوجته كشفتها مباحث القاهرة، وتمكنت من القبض عليهما، وجرى تقديمهما إلى النيابة العامة ادعاء الاختطاف والبلاغ الكاذب.

تحريات المباحث

وكشفت تحريات رجال المباحث أن سيدة ثلاثينية تقدمت إلى قسم شرطة ثالث مدينة نصر في القاهرة وأبلغت بغياب زوجها الذي يعمل مهندس بعد خروجه من منزلة لمقابلة أحد الأشخاص، وادعت في بلاغها أنها ترجح تعرضه للاختطاف.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، واتضح عدم صحة رواية المبلغة وبإعادة مناقشتها عدلت عن أقوالها، وأعترفت بأنه نظراً لمرور زوجها بضائقة مالية فاختمر في ذهنهما فكرة اختلاق الواقعة والادعاء كذباً باختطافه وإيهام أشقائه بوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص، وإنه مدين بمبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، وذلك لإجبار أشقائه على دفع المبلغ المالي المشار إليه مقابل إنهاء المشاكل المالية بينهما وإطلاق سراحه، وفي سبيل ذلك توجه زوجها للاختباء بإحدى الشقق السكنية الكائنة في الإسماعيلية، واختلاقهما واقعة الخطف على النحو المشار إليه.

سقوط المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المهندس داخل شقة في الإسماعلية، وبمواجهته بما جاء بأقوال زوجته المتهمة الأولى أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة مدعيًا أنه لم يجد حلًا للعبور من أزمته المالية بشكل سريع سوى تلك الخطة التي اعتقد أن الشرطة لم تبحث في البلاغ بشكل عاجل، وأنه كان يرغب في الحصول على المبلغ من أشقائه وأن زوجته كانت تتولى عملية مساومتهم بزعم أن الخاطفين يتواصلون معها فقط.