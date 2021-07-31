/643153/النائبة-ريهام-عبدالنبي-دور-الانعقاد-الأول-لمجلس-النواب-شهد-تنسيق-مع-الحكومة-لخدمة-المواطن

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن بداية دور الانعقاد الأول لمجلس النواب قد جاءت موفقة، حتى أن جميع المواطنين استشعروا ذلك من خلال استدعاء جميع الوزراء والاستماع إلى البرامج والسياسات الخاصة لكلًا منهم.

دوت الخليج

النائبة ريهام عبدالنبي تشير إلى مجهود الحزب المصري الديقراطي فى مناقشة عدد من السياسات التى طرحها المجلس

وأضافت عضو مجلس النواب، ريهام عبدالنبي، في تصريح خاص لـ دوت الخليج:” للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى ونوابه دور فعال في مناقشة واستيضاح واستطلاع اللازم في بعض هذه السياسات مع طرح رؤية بديلة للسياسات التي لا تتوافق مع مصالح المواطنين طبقًا لرؤية الحزب الخاصة به.

النائبة ريهام عبدالنبي: الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديقراطي تقدم بعدد من طلبات الإحاطة واستجوابات مهمة خلال دور الانعقاد الأول

وأوضحت عضو مجلس النواب، ريهام عبدالنبي، أن الهيئة البرلمانية للحزب المصري بمجلس النواب قامت بالعديد من طلبات الاحاطة والاستجوابات والأسئلة بالتنسيق بين أعضاء الهيئة البرلمانية وتقديمها للوزارء والمحافطين ومناقشتها في اللجان النوعية والجلسة العامة، مؤكدة أن هذا تفعيل للدور الرقابي المنوط بالبرلمان القيام به.

وأكدت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ريهام عبدالنبي، أن دور الانعقاد الأول شهد أيضاً مناقشة 146 مشروع قانون و 1749 مواد قانون تم مناقشتها، مشيرة إلى أنه تم التنسيق بين أعضاء الحزب في مناقشة هذه المواد ومشروعات القوانين، وذلك على الرغم من ظروف جائحة كورونا التي لم يكن لها أي تأثير على أداء الدور البرلماني وأداء المجلس بصفة عامة الرقابي والتشريعي وكفاءة المجلس.

ولفت النائبة إلى أن من أهم معالم هذه الدورة التنسيق مع الحكومة لتنظيم برنامج "حياة كريمة" طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والمشاركة في المناقشات وطرح المشروعات الخدمية التي تحتاجها القري الأكثر احتياجاً وخاصةً محافظة أسوان التي تم 3 مراكز منها في هذه المبادرة.

واختتمت قائلة: بجانب الدور التشريعي والرقابي في بداية الدورة تم افتتاح مكتب خاص بي في محافظتي أسوان لتلقي طلبات المواطنين وتم الاستجابة للعديد من هذه الطلبات، مؤكدة أن الدور الذي يقوم به الحزب هو دور المعارضة المستنيرة والتي تؤيد ما يتناسب مع رؤية الحزب.