نجم الزمالك السابق يهين الأهلي وموسيماني «صور»

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سخر عمرو الصفتي نجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، من طريقة لعب الأهلي في كأس العالم للأندية أمام فريق بايرن ميونخ، وذلك من خلال ما نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الأجتماعي، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

نشر عمرو الصفتي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي بـ فيس بوك: “أداء منتخبنا المصري أمام البرازيل زي أداء الاهلي قدام بايرن ميونخ بس هنا تقطع في شوقي غريب وهنا نقول على موسيماني عبقرينو”.

ويلمح عمرو الصفتي إلى سوء الأداء الذي ظهر به النادي الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقام عمرو الصفتي بربط أداء الاهلي أمام بايرن ميونخ، بأداء منتخبنا الوطني الأولمبي امام منتخب البرازيل في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي انتهت بفوز منتخب راقصو السامبا بهدف دون رد، في مباراة شهدت ضغط كبير من قبل لاعبو منتخب البرازيل، ليتأعل منتخب السامبا إلى نصف نصف نهائي البطولة.

مشوار منتخبي مصر والبرازيل في الأولمبياد

استفتح منتخبنا الأولمبي مشواره في طوكيو بالتعادل السلبي امام منتخب إسبانيا، قبل أن يخسر أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، ثم حقق الفوز على منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية، ليتأهل الفراعنة في وصافة المجموعة بصبة إسبانيا المتصدر.

وعلى الجانب الأخر، بدأ منتخب البرازيل مشواره في البطولة بالفوز على ألمانيا، قبل أن يتعادل مع ساحل العاج وفاز على المنتخب السعودي، ليتأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة.

تشكيل المنتخب الأولمبي أمام والبرازيل

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

محمود حمدي الونش - أحمد حجازي - أسامة جلال

أحمد فتوح - عمار حمدي - أكرم توفيق - كريم العراقي

رمضان صبحي - أحمد ياسر ريان - طاهر محمد طاهر

تشكيل البرازيل أمام مصر

في حراسة المرمي: سانتوس

خط الدفاع:جيليرمي أرانا - دييجو كارلوس - نينو - داني ألفيش

خط الوسط: برونو جيمارايش - دوجلاس لويزكلاودينيو - ريتشارليسون - أنتوني

خط الهجوم: ماتيوس كونيا.