"المتحدة" تتعاقد مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية بطلها مصطفى شعبان

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها مع المنتج كامل أبو على، لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان. وفى مايو الماضى، عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمراً صحفيا تحت شعار "5 سنوات من التطوير"، أعلنت خلاله عن توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الاعمال الدرامية على مدار العام، فضلاً عن توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل علي موسم ممتد خارج شهر رمضان، فضلا عن العمل علي إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات وإنتاج أعمال 15 حلقة.

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